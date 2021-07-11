İzmir İZSU su kesintisi 11 Temmuz Pazar

İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak mı? sorusu araştırılıyor. İZSU bugünün planlı kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 10:24Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 10:24
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 11 Temmuz Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...