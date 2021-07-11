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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 11 Temmuz Pazar

İzmir İZSU su kesintisi 11 Temmuz Pazar

İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak mı? sorusu araştırılıyor. İZSU bugünün planlı kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 10:24 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 10:24
İzmir İZSU su kesintisi 11 Temmuz Pazar

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 11 Temmuz Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir İZSU su kesintisi 11 Temmuz Pazar

BAYRAKLI FUAT EDİP BAKSİ, ÇAY, ÇİÇEK, TEPEKULE, BAYRAKLI
11.07.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 11 Temmuz Pazar

BORNOVA BİRLİK, KOŞUKAVAK, TUNA, MERİÇ
11.07.2021 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 11 Temmuz Pazar

DİKİLİ CUMHURİYET
11.07.2021 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 11 Temmuz Pazar

ÖDEMİŞ YENİKÖY
10.07.2021 saat 13:00 ile 11.07.2021 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 4 saat su kesintisi olacaktır.

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