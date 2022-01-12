İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Duyuruya göre bugün İzmir'İn bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 12 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:06Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:06
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İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintileri olacağını merak ediyor. İşte 12 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...