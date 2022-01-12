İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintileri olacağını merak ediyor. İşte 12 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...