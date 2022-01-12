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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba

İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Duyuruya göre bugün İzmir'İn bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 12 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:06 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:06
İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba
İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintileri olacağını merak ediyor. İşte 12 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba
İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba

BALÇOVA İNCİRALTI
12.01.2022 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba
İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba

BAYRAKLI MANSUROĞLU
12.01.2022 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba
İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba

BORNOVA EVKA 3
12.01.2022 saat 09:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba
İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Çarşamba

KARŞIYAKA GONCALAR, NERGİZ
12.01.2022 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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