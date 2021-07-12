İzmir İZSU su kesintisi 12 Temmuz Pazartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU bugünün planlı kesintilerini paylaştı. İşte 12 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...