İzmir İZSU su kesintisi 12 Temmuz Pazartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU bugünün planlı kesintilerini paylaştı. İşte 12 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:22Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:24
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İzmir'de bugün su kesintileri olacak mı? İzmir su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 12 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları....