  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 12 Temmuz Pazartesi

İzmir İZSU su kesintisi 12 Temmuz Pazartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU bugünün planlı kesintilerini paylaştı. İşte 12 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:22 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:24
İzmir İZSU su kesintisi 12 Temmuz Pazartesi

İzmir'de bugün su kesintileri olacak mı? İzmir su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 12 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları....

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir İZSU su kesintisi 12 Temmuz Pazartesi

BERGAMA MALTEPE
12.07.2021 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 12 Temmuz Pazartesi

BEYDAĞ BEYDAĞ

12.07.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 12 Temmuz Pazartesi

KARABAĞLAR BARIŞ, GÜNALTAY, SARIYER, SELVİLİ, KİBAR
12.07.2021 saat 06:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 12 Temmuz Pazartesi

KARŞIYAKA ŞEMİKLER
12.07.2021 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar