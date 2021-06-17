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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 17 Haziran Perşembe

İzmir İZSU su kesintisi 17 Haziran Perşembe

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerin su kesintilerinden etkileneceğini araştırıyor. İZSU su kesinti raporunu paylaştı. İşte 17 Haziran Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 09:38 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 09:43
İzmir İZSU su kesintisi 17 Haziran Perşembe

İzmir'de bugün su kesintisi var mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 17 Haziran Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir İZSU su kesintisi 17 Haziran Perşembe

GÜZELBAHÇE YELKİ
17.06.2021 saat 06:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA BAĞYURDU
17.06.2021 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 17 Haziran Perşembe

KINIK IŞIKLAR
17.06.2021 saat 08:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK TÜRKCEDİT
17.06.2021 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 17 Haziran Perşembe

MENDERES ÖZDERE
17.06.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN 30 AĞUSTOS, İSTİKLAL
17.06.2021 saat 09:25 ile 10:00 arasında yaklaşık 35 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 17 Haziran Perşembe

ÖDEMİŞ BEYAZITLAR, OVAKENT, OCAKLI, KÜÇÜKAVULCUK, MURSALLI, OĞUZLAR
17.06.2021 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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