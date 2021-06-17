İzmir İZSU su kesintisi 17 Haziran Perşembe

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerin su kesintilerinden etkileneceğini araştırıyor. İZSU su kesinti raporunu paylaştı. İşte 17 Haziran Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 09:38Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 09:43
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İzmir'de bugün su kesintisi var mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 17 Haziran Perşembe İzmir su kesintisi detayları...