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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi

İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de bugün Gaziemir, Karabağlar, Kınık, Ödemiş ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 18 Eylül Cumartesi İzmir su kesintisi detayları....

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:16 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:16
İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi
İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. İşte 18 eylül cumartesi İzmir'de su kesintisine dair detaylar....

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İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi
İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi

GAZİEMİR YEŞİL
18.09.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi
İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi

KARABAĞLAR SARIYER, UĞUR MUMCU, GÜNALTAY, KİBAR, KARABAĞLAR
18.09.2021 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi
İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi

KİRAZ SIRIMLI
08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi
İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi

ÖDEMİŞ OCAKLI
18.09.2021 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

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