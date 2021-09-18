İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de bugün Gaziemir, Karabağlar, Kınık, Ödemiş ilçelerinde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 18 Eylül Cumartesi İzmir su kesintisi detayları....
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:16Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:16
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İzmir İZSU su kesintisi 18 Eylül Cumartesi
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. İşte 18 eylül cumartesi İzmir'de su kesintisine dair detaylar....