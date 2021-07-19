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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 19 Temmuz Pazartesi

İzmir İZSU su kesintisi 19 Temmuz Pazartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz Pazartesi su kesintisi...

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:04
İzmir İZSU su kesintisi 19 Temmuz Pazartesi

Su kesintileri sabah erken saatlerden itibaren araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 19 Temmuz Pazartesi İzmir su kesintisi duyurusu....

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İzmir İZSU su kesintisi 19 Temmuz Pazartesi

KARABURUN İSKELE
19.07.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 19 Temmuz Pazartesi

ÖDEMİŞ KAYAKÖY
19.07.2021 saat 03:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 19 Temmuz Pazartesi

ÖDEMİŞ

19.07.2021 saat 07:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 19 Temmuz Pazartesi

SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK, SIĞACIK, CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE
19.07.2021 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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