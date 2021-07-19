İzmir İZSU su kesintisi 19 Temmuz Pazartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz Pazartesi su kesintisi...
Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:04
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Su kesintileri sabah erken saatlerden itibaren araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 19 Temmuz Pazartesi İzmir su kesintisi duyurusu....