İzmir İZSU su kesintisi 21 Haziran Pazartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesilcek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merakla araştırılıyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 21 Haziran Pazartesi güncel İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:34Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:52
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Su kesintileri sabah erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 21 Haziran Pazartesi İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...