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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 21 Haziran Pazartesi

İzmir İZSU su kesintisi 21 Haziran Pazartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesilcek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merakla araştırılıyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 21 Haziran Pazartesi güncel İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:34 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:52
İzmir İZSU su kesintisi 21 Haziran Pazartesi

Su kesintileri sabah erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 21 Haziran Pazartesi İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir İZSU su kesintisi 21 Haziran Pazartesi

BAYRAKLI GÜMÜŞPALA
21.06.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA BAHÇELİEVLER, KADRİYE
21.06.2021 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 21 Haziran Pazartesi

BERGAMA ATATÜRK
21.06.2021 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ZAFER, SERİNTEPE, MERKEZ
21.06.2021 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 21 Haziran Pazartesi

GAZİEMİR ATIFBEY, IRMAK, YEŞİL
21.06.2021 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR SELVİLİ, BARIŞ, GÜNALTAY, SARIYER, KİBAR
21.06.2021 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 21 Haziran Pazartesi

KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY
21.06.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KONAKLI
21.06.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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İzmir elektrik kesintisi 21 Haziran Pazartesi