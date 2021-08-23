İzmir İZSU su kesintisi 23 Ağustos Pazartesi

İzmir'de bugün su kesintileri olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 23 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:33Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:34
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Su kesintileri özellikle pandemi döneminde daha da yoğun araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 23 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları....