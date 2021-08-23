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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 23 Ağustos Pazartesi

İzmir İZSU su kesintisi 23 Ağustos Pazartesi

İzmir'de bugün su kesintileri olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 23 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:33 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:34
İzmir İZSU su kesintisi 23 Ağustos Pazartesi

Su kesintileri özellikle pandemi döneminde daha da yoğun araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 23 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları....

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İzmir İZSU su kesintisi 23 Ağustos Pazartesi

BAYRAKLI ALPASLAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, CENGİZHAN
23.08.2021 saat 09:25 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 23 Ağustos Pazartesi

BERGAMA TURABEY, İNKILAP
23.08.2021 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 23 Ağustos Pazartesi

BORNOVA EGEMENLİK
23.08.2021 saat 14:45 ile 16:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK OSMANİYE
20.08.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 23 Ağustos Pazartesi

GAZİEMİR GAZİ
23.08.2021 saat 15:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA ŞEMİKLER
23.08.2021 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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