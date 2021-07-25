İzmir İZSU su kesintisi 25 Temmuz Pazar

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 25 Temmuz Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...