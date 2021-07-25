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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 25 Temmuz Pazar

İzmir İZSU su kesintisi 25 Temmuz Pazar

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 25 Temmuz Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 09:55 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 10:04
İzmir İZSU su kesintisi 25 Temmuz Pazar

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 25 Temmuz Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir İZSU su kesintisi 25 Temmuz Pazar

BAYINDIR HASKÖY
25.07.2021 saat 08:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 25 Temmuz Pazar

ÇEŞME MUSALLA
25.07.2021 saat 02:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 25 Temmuz Pazar

ÇİĞLİ YAKAKENT, GÜZELTEPE, ŞİRİNTEPE
25.07.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 25 Temmuz Pazar

KEMALPAŞA BAĞYURDU
25.07.2021 saat 09:25 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

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