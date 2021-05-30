İzmir İZSU su kesintisi 30 Mayıs Pazar

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de pek çok ilçede su kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 30 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...