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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 30 Mayıs Pazar

İzmir İZSU su kesintisi 30 Mayıs Pazar

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de pek çok ilçede su kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 30 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 10:07 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 10:11
İzmir İZSU su kesintisi 30 Mayıs Pazar

Su kesintileri sabah erken saatlerden itibaren araştırılmaya başlandı. İzmir'de de bugün pek çok ilçede su kesintileri yaşanacak. İşte 30 Mayıs Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir İZSU su kesintisi 30 Mayıs Pazar

DİKİLİ ÇANDARLI
30.05.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 30 Mayıs Pazar

KEMALPAŞA BAĞYURDU , KEMAL ATATÜRK, KAZIMPAŞA
30.05.2021 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 30 Mayıs Pazar

KEMALPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İSTİKLAL
30.05.2021 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 30 Mayıs Pazar

KONAK FERAHLI
30.05.2021 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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