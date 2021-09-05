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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 5 Eylül Pazar

İzmir İZSU su kesintisi 5 Eylül Pazar

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 5 Eylül Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 10:14 Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 10:17
İzmir İZSU su kesintisi 5 Eylül Pazar

Su ve elektrik kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İşte 5 Eylül Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler....

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İzmir İZSU su kesintisi 5 Eylül Pazar

BAYRAKLI ONUR
05.09.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 5 Eylül Pazar

KARABAĞLAR UZUNDERE, ÖZGÜR, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, YURDOĞLU, CENNETÇEŞME, OSMAN AKSÜNER
05.09.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 5 Eylül Pazar

KINIK OSMANİYE
05.09.2021 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 5 Eylül Pazar

KİRAZ CUMHURİYET
05.09.2021 saat 09:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar