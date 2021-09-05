İzmir İZSU su kesintisi 5 Eylül Pazar

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 5 Eylül Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...