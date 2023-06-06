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İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!
İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor? İşte 6 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 6 Haziran 2023 Salı 10:52Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2023 Salı 11:06
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İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait kesinti detaylarını paylaştı. İşte 6 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...