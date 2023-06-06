İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor? İşte 6 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...