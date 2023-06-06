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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor? İşte 6 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 6 Haziran 2023 Salı 10:52 Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2023 Salı 11:06
İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!
İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait kesinti detaylarını paylaştı. İşte 6 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!
İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

BORNOVA IŞIKLAR MAH
06.06.2023 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA YILDIZLAR
06.06.2023 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!
İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

DİKİLİ ÇANDARLI
06.06.2023 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır

KEMALPAŞA YİĞİTLER
06.06.2023 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!
İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

KİRAZ BELİRSİZ(KİRAZ)
06.06.2023 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ, İLKKURŞUN, KAYAKÖY, SEKİKÖY, YENİKÖY
06.06.2023 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!
İzmir İZSU su kesintisi 6 Haziran Salı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

ÖDEMİŞ OCAKLI
06.06.2023 saat 09:40 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ZAFER
06.06.2023 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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