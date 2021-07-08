İzmir İZSU su kesintisi 8 Temmuz Perşembe

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin nerede olacağını ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 8 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...