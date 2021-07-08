  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 8 Temmuz Perşembe

İzmir İZSU su kesintisi 8 Temmuz Perşembe

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin nerede olacağını ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 8 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 12:14 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 12:15
İzmir İZSU su kesintisi 8 Temmuz Perşembe

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 8 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir İZSU su kesintisi 8 Temmuz Perşembe

BORNOVA MERKEZ

08.07.2021 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 8 Temmuz Perşembe

GAZİEMİR FATİH
08.07.2021 saat 11:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 8 Temmuz Perşembe

KARABAĞLAR KAZIM KARABEKİR, REFET BELE
08.07.2021 saat 11:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 8 Temmuz Perşembe

KARŞIYAKA ÖRNEKKÖY

08.07.2021 saat 10:00 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

TİRE DUMLUPINAR
08.07.2021 saat 12:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Adnan Menderes Barajı alarm veriyor! Su seviyesi yüzde 19'a geriledi
Adnan Menderes Barajı alarm veriyor! Su seviyesi yüzde 19'a geriledi