İzmir İZSU su kesintisi 8 Temmuz Perşembe

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin nerede olacağını ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 8 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 12:14Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 12:15
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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 8 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...