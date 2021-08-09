İzmir İZSU su kesintisi 9 Ağustos Pazartesi

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 9 Ağustos Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler....
Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:51Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:56
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İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesinti yaşanacak ilçeleri araştırıyor. İşte 9 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları....