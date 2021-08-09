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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 9 Ağustos Pazartesi

İzmir İZSU su kesintisi 9 Ağustos Pazartesi

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 9 Ağustos Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler....

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:56
İzmir İZSU su kesintisi 9 Ağustos Pazartesi

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesinti yaşanacak ilçeleri araştırıyor. İşte 9 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları....

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İzmir İZSU su kesintisi 9 Ağustos Pazartesi

BUCA İZKENT
09.08.2021 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ MALTEPE
09.08.2021 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Ağustos Pazartesi

FOÇA CUMHURİYET, FATİH
09.08.2021 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ KIRKÖY
09.08.2021 saat 08:45 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Ağustos Pazartesi

ÖDEMİŞ BOZCAYAKA
09.08.2021 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OCAKLI
09.08.2021 saat 08:30 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Ağustos Pazartesi

ÖDEMİŞ MEŞRUTİYET, TÜRKMEN
09.08.2021 saat 09:25 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

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