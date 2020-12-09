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Haberler Galeri İzmir İZSU su kesintisi 9 Aralık Çarşamba!

İzmir İZSU su kesintisi 9 Aralık Çarşamba!

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU bugünün su kesinti detaylarını paylaştı. Duyuruya göre Bornova'da yapılacak olan çalışma nedeniyle 09.12.2020 Çarşamba günü saat 21:00'den, 11.12.2020 Cuma günü saat 09:00'a kadar su kesintisi yaşanacak. İşte 9 Aralık Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 10:29 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 10:35
İzmir İZSU su kesintisi 9 Aralık Çarşamba!

İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklı olarak pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU su kesintileri ile ilgili duyuruyu paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...

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İzmir İZSU su kesintisi 9 Aralık Çarşamba!

İzmir genelinde olası bir arıza durumunda oluşacak su kesintilerini önlemek amacıyla Gördes Barajı'ndan beslenmesi yapılan ana iletim hattının imalat çalışmaları bitmiştir. Hatların bağlantılarının yapılabilmesi, eski iletim hatlarının devre dışı bırakılabilmesi için Bornova İlçesi Kamil Tunca Bulvarı ve Kemalpaşa Caddesi'nde olmak üzere iki noktada ana iletim hattı bağlantı çalışması yapılması planlanmıştır. Bu nedenle 09.12.2020 Çarşamba günü saat 21:00'den, 11.12.2020 Cuma günü saat 09:00'a kadar Bornova İlçesi Yunus Emre, Egemenlik, Işıklar, Gürpınar mahallelerinin tamamında, Ümit, Karacaoğlan ve Kemalpaşa mahallelerinin bir bölümünde su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Bornova İlçesi Yunus Emre, Egemenlik, Işıklar, Gürpınar Mahallelerinin tamamı, Ümit, Karacaoğlan ve Kemalpaşa Mahallelerinin bir bölümü.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Aralık Çarşamba!

ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE
09.12.2020 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
09.12.2020 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Aralık Çarşamba!

KARŞIYAKA TUNA
09.12.2020 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA EGEMEN
09.12.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Aralık Çarşamba!

MENDERES ORTA
09.12.2020 saat 09:35 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

MENEMEN FATİH, YILDIRIM
09.12.2020 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Aralık Çarşamba!

ÖDEMİŞ KARADOĞAN, GÜNLÜCE, MURSALLI, DOLAYLAR, OĞUZLAR, OCAKLI, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR
09.12.2020 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK BELEVİ
09.12.2020 saat 10:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Aralık Çarşamba!
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