İzmir İZSU su kesintisi 9 Aralık Çarşamba!

İzmir genelinde olası bir arıza durumunda oluşacak su kesintilerini önlemek amacıyla Gördes Barajı'ndan beslenmesi yapılan ana iletim hattının imalat çalışmaları bitmiştir. Hatların bağlantılarının yapılabilmesi, eski iletim hatlarının devre dışı bırakılabilmesi için Bornova İlçesi Kamil Tunca Bulvarı ve Kemalpaşa Caddesi'nde olmak üzere iki noktada ana iletim hattı bağlantı çalışması yapılması planlanmıştır. Bu nedenle 09.12.2020 Çarşamba günü saat 21:00'den, 11.12.2020 Cuma günü saat 09:00'a kadar Bornova İlçesi Yunus Emre, Egemenlik, Işıklar, Gürpınar mahallelerinin tamamında, Ümit, Karacaoğlan ve Kemalpaşa mahallelerinin bir bölümünde su kesintisi yapılacaktır.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Bornova İlçesi Yunus Emre, Egemenlik, Işıklar, Gürpınar Mahallelerinin tamamı, Ümit, Karacaoğlan ve Kemalpaşa Mahallelerinin bir bölümü.