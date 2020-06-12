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İzmir Karabağlar'da etkili olan sağanak ve dolu iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi! Vatandaşlar isyan etti

İzmir'de etkili olan sağanak ve dolu sonrası, şehirde hayat felç oldu. Karabağlar ilçesinde dere kenarında bulunan bazı dükkan ve otomobilleri su bastı. Vatandaşlar duruma isyan ederken, dükkanlar kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 16:39 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 17:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





