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İzmir Karabağlar'da etkili olan sağanak ve dolu iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi! Vatandaşlar isyan etti
İzmir Karabağlar'da etkili olan sağanak ve dolu iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi! Vatandaşlar isyan etti
İzmir'de etkili olan sağanak ve dolu sonrası, şehirde hayat felç oldu. Karabağlar ilçesinde dere kenarında bulunan bazı dükkan ve otomobilleri su bastı. Vatandaşlar duruma isyan ederken, dükkanlar kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 16:39
Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 17:15
İzmir Karabağlar'da etkili olan sağanak ve dolu iş yerlerini kullanılmaz hale getirdi! Vatandaşlar isyan etti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle dere kenarında bulunan bazı dükkan ve otomobilleri su bastı.
İzmir Karabağlar'da etkili olan sağanak ve dolu iş yerlerini kullanılmaz hale getirdi! Vatandaşlar isyan etti
Öğleden sonra aniden bastıran sağanak ve dolu, Karabağlar, Buca ve Gaziemir ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
İzmir Karabağlar'da etkili olan sağanak ve dolu iş yerlerini kullanılmaz hale getirdi! Vatandaşlar isyan etti
Karabağlar'da Yeşillik Caddesi Çitlembik Durağı mevkisinde bir derenin taşması sonucu dere kenarındaki 10'a yakın iş yeri ile park halindeki 2 otomobil su altında kaldı.
İzmir Karabağlar'da etkili olan sağanak ve dolu iş yerlerini kullanılmaz hale getirdi! Vatandaşlar isyan etti
Yağmurun durmasıyla suların çekilmesinin ardından vatandaşlar, dükkan ve otomobillerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.
İzmir Karabağlar'da etkili olan sağanak ve dolu iş yerlerini kullanılmaz hale getirdi! Vatandaşlar isyan etti
Dükkanını su basan esnaflardan market sahibi Selvi Güngör, sağanak ve dolunun kısa sürede sokakları su birikintisiyle doldurduğunu, suların bir anda dükkanına girmeye başladığını belirtti.