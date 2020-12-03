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Haberler Galeri İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor

İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösterdikleri öne sürülen ve geçen aylarda belediye tarafından kapatılacağı açıklanan hurdacıların çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2020 Perşembe 09:25
İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor

Kaçak moloz ve hafriyat dökümü, asbest ve kimyasal atık gibi çevre kirlilikleriyle gündeme gelen İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bölgedeki hurdacıların kaçak faaliyet göstermeleri gerekçesiyle birçok kez şikayette bulundu. Şikayet sonucunda işletmelere para cezası kesilirken, kısa sürede de taşınacakları açıklandı. Aradan birkaç ay geçmesine rağmen hurdacıların bölgedeki faaliyetlerine devam ettikleri ortaya çıktı. Hurda yakılmasına tepki gösteren Uzundereliler, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

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İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor

'ÖZELLİKLE HAFTA SONUNU SEÇİYORLAR'
Konuyla ilgili tepkisini dile getiren Uzundere Mahallesi Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, "Hurdacılar pandemi koşullarını kendilerine fırsat olarak görüyorlar. Daha iki gün önce hurda yakım işlemlerine devam ettiler. Belediye çalışanlarının izinde olmasından dolayı özellikle hafta sonunu seçiyorlar. Çünkü belediyenin izinde olmasını kendilerine fırsat biliyorlar" dedi.

İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor

'KAMU YARARININ ÖTESİNE ÇIKILIYOR'
Ekim ayındaki ilçe meclisinde Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun, "Hurdacıları yavaş yavaş göndermeye çalışıyoruz. Ancak bunu yapanlar da bizim esnafımız ve ekonominin bir değeri. Onları da ikna edip uygun yere gitmelerini çalışıyoruz" ifadelerini de eleştiren Gür, "Hurdacıların kapatılacağı belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor

Ancak belediye başkanının açıkmalarının kabul edilir tarafı yok. Yanlış, usulsüz ve tamamen kanuna aykırı bir açıklama. Çevre kanununa aykırı, ruhsatlandırması imkansız ve çeşitli cezalar yazdığı firmalarla ilgili yaptığı bu açıklamayı kabul etmiyoruz. Geldiğimiz noktada kamu yararının ötesine çıkıldığını düşünüyoruz. Belediyenin kendi çıkar ve menfaatleri konusunda hareket ettiğini görüyoruz" diye konuştu.

İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor

'YAKIMLARI HAFTA SONU YAPIYORLAR'
Hurdacıların konuşlandığı bölgenin dere yatağı, tarım arazileri üzerinde; hayvan barınağının da yanında olduğunun altını çizen Gür, şöyle konuştu:
"Hurdacılar pandemi koşullarını kendilerine fırsat olarak görüyorlar. Daha iki gün önce hurda yakım işlemlerine devam ettiler. Belediye çalışanlarının izinde olmasından dolayı özellikle hafta sonunu seçiyorlar. Çünkü belediyenin izinde olmasını kendilerine fırsat biliyorlar. Bizler o yakım görüntülerini belediyenin ihbar hattına gönderdik.

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