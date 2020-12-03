İzmir Karabağlar'daki kaçak hurdacılar faaliyetlerine devam ediyor

Ancak belediye başkanının açıkmalarının kabul edilir tarafı yok. Yanlış, usulsüz ve tamamen kanuna aykırı bir açıklama. Çevre kanununa aykırı, ruhsatlandırması imkansız ve çeşitli cezalar yazdığı firmalarla ilgili yaptığı bu açıklamayı kabul etmiyoruz. Geldiğimiz noktada kamu yararının ötesine çıkıldığını düşünüyoruz. Belediyenin kendi çıkar ve menfaatleri konusunda hareket ettiğini görüyoruz" diye konuştu.