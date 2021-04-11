İzmir Konak'ta 4 katlı tarihi bina küle döndü
İzmir'in Konak ilçesinde, 4 katlı tarihi binada çıkan yangın adeta geceyi aydınlattı! Daha önceleri iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenilen binanın üst katında çıkan yangın kısa sürede her yanı sardı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi.
Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:07
Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:09
Yangın, saat 21.30 sularında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tarihi binanın 4'üncü katında çıktı.
Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi merdivenli araçlarla söndürme çalışmalarına başladı.
Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, tarihi binanın daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenildi.