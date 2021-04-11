Haberler Galeri İzmir Konak'ta 4 katlı tarihi bina küle döndü

İzmir Konak'ta 4 katlı tarihi bina küle döndü

İzmir'in Konak ilçesinde, 4 katlı tarihi binada çıkan yangın adeta geceyi aydınlattı! Daha önceleri iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenilen binanın üst katında çıkan yangın kısa sürede her yanı sardı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi.

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:07 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





