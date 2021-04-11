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Haberler Galeri İzmir Konak'ta 4 katlı tarihi bina küle döndü

İzmir Konak'ta 4 katlı tarihi bina küle döndü

İzmir'in Konak ilçesinde, 4 katlı tarihi binada çıkan yangın adeta geceyi aydınlattı! Daha önceleri iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenilen binanın üst katında çıkan yangın kısa sürede her yanı sardı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi.

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:07 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:09
İzmir Konak'ta 4 katlı tarihi bina küle döndü

Yangın, saat 21.30 sularında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tarihi binanın 4'üncü katında çıktı.

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İzmir Konak'ta 4 katlı tarihi bina küle döndü

Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İzmir Konak'ta 4 katlı tarihi bina küle döndü

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi merdivenli araçlarla söndürme çalışmalarına başladı.

İzmir Konak'ta 4 katlı tarihi bina küle döndü

Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı.

İzmir Konak'ta 4 katlı tarihi bina küle döndü

Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, tarihi binanın daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenildi.

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