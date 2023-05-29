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Haberler Galeri İzmir Körfezi için kirlilik uyarısı! Önlem alınmazsa müsilaj şiddetle artacak

İzmir Körfezi için kirlilik uyarısı! Önlem alınmazsa müsilaj şiddetle artacak

İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle müsilaj (deniz salyası) oluşumunu incelemek üzere numune alındı. Alınan örnekleri inceleyen Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, müsilaj oluştuğunu, körfezin bazı bölgelerinde oksijen seviyesinin 1'e düştüğünü belirledi. Kesici,"Eğer gerekli önlemler alınmazsa yaza doğru bu müsilaj olayı şiddetle artacaktır." dedi. Bu incelemelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimler öncesi İzmir Körfezi'ni temizleyeceği ve yüzülebilir hale getireceği sözünü tutmadığı, vaatlerinin de içinin boş olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 13:11
İzmir Körfezi için kirlilik uyarısı! Önlem alınmazsa müsilaj şiddetle artacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinden emekli öğretim üyesi Kesici, İzmir Körfezi'nde yıllardır inceleme yaptıklarını, önceki yıllarda da rastladıkları müsilajın bu yıl bazı kısımlarda yerel olarak şiddetini artırdığını söyledi.

Körfezde kirlilik nedeniyle artan azot ve fosfatın, normalde oksijen ürettiği için faydalı deniz marulunun aşırı artmasına sebebiyet verdiğine işaret eden Kesici, aynı kirliliğin yine faydalı kırmızı su yosunlarının yeterince büyüyemeyip kopmasına ve deniz üzerini kaplamasına neden olduğunu, son günlerde İzmir Körfezi'nde kırmızı su yosunlarının geniş alanları kapladığını dile getirdi.

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İzmir Körfezi için kirlilik uyarısı! Önlem alınmazsa müsilaj şiddetle artacak

"OKSİJEN SEVİYESİ 2 DÜZEYİNDE"

Bu tür organizmaların sudaki oksijeni azaltarak canlılığı olumsuz etkilediğini, suyun üzerini kaplayarak ışığın su altına ulaşmasını engellediğini kaydeden Kesici, "Kırmızı su yosunlarının tamamen her tarafı kapladığını, bununla birlikte diğer su yosunlarıyla ve diğer kirlilikle birlikte pelteleşme olayı veyahut da salyalaşma olayı oluşturduğunu sahil boyunca belirledik. Yapmış olduğumuz araştırmalarda salyalaşmanın başladığını ve denizin dip çamuru dediğimiz kısımlarında peltemsi yapıların giderek arttığını ki bu çok büyük tehlike, orada bir ölü toprağı gibi yayıldığını görmekteyiz.

İzmir Körfezi için kirlilik uyarısı! Önlem alınmazsa müsilaj şiddetle artacak

Körfezin başlangıç kısmının olduğu yerde oksijen seviyelerinin 2 düzeyinde olduğunu, belirli noktalarda 1'e düştüğünü, çözünürlük olayının yani yukarıdan baktığımız zaman görünürlük oranının neredeyse sıfır olduğunu gördük. Oksijen miktarının en az beş olması gerekir ki o zaman yaşam olabilecektir." diye konuştu.

İzmir Körfezi için kirlilik uyarısı! Önlem alınmazsa müsilaj şiddetle artacak

Kesici, deniz marulu, kırmızı su yosunu ve sudaki diğer organizmaların salyalaşmasının, kentte özellikle temmuz ağustos aylarında yine şiddetli bir koku oluşturacağını belirtti.

Önlem alınması için, İzmir Körfezi'nde daha çok su altında olan müsilajın su üzerine daha çok çıkmasının beklenmemesi gerektiğini dile getiren Kesici, şöyle devam etti:

İzmir Körfezi için kirlilik uyarısı! Önlem alınmazsa müsilaj şiddetle artacak

"Denizin kirliliği artık tamamen içini bırakın, yüzüne vurmuş bir durumda. Azot ve fosfat miktarı çok üst seviyelerde, denizlerde bulunmaması gereken seviyelerde. Arıtılmış, arıtılmamış evsel atıklar, tarımsal atıklar, sanayi atıkları, deniz trafiği gibi etkenler azot, fosfat miktarını giderek yükseltiyor. Bunun da göstergesi ilk çıkış kaynaklarında, denizin dip çamurunun olduğu yerlerde, su seviyesinin az olduğu yerlerde çok aşırı derecede çünkü oralarda hem deniz marullarının hem de kırmızı su yosunlarını giderek arttığını görüyoruz. Halbuki gerek deniz marulları gerek kırmızı su yosunları çok faydalı organizmalar ama bunların miktarı artınca artık çürümelere, kokuşmalara ve oksijen üretir değil oksijen tüketir bir hale gelmiş oluyorlar."

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