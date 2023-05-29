İzmir Körfezi için kirlilik uyarısı! Önlem alınmazsa müsilaj şiddetle artacak

İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle müsilaj (deniz salyası) oluşumunu incelemek üzere numune alındı. Alınan örnekleri inceleyen Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, müsilaj oluştuğunu, körfezin bazı bölgelerinde oksijen seviyesinin 1'e düştüğünü belirledi. Kesici,"Eğer gerekli önlemler alınmazsa yaza doğru bu müsilaj olayı şiddetle artacaktır." dedi. Bu incelemelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimler öncesi İzmir Körfezi'ni temizleyeceği ve yüzülebilir hale getireceği sözünü tutmadığı, vaatlerinin de içinin boş olduğu ortaya çıktı.