İzmir Körfezi’nde midye operasyonu! Suçüstü yakalandılar

Öte yandan, yapılan operasyonda şahıslarla birlikte 2 adet dalış kıyafeti, 1 adet dalış tüpü, 1 adet regülatör, 3 adet elek ve 1 adet kürek ekipler tarafından ele geçirilirken, 3 şahsa toplam 20 bin 194 TL para cezası uygulandı.