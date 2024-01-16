İzmir Körfezi’nde tsunami riski var mı? Çalışmalar başladı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de Seferihisar açıklarında 2020 yılında yaşanan depremin ardından kentin iç ve dış körfezindeki tüm kıyıların ve koyun geometrisi çıkartılarak tsunami risklerinin hesaplanması için harekete geçildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer "Bu proje bittikten sonra o alanların hangisinin riskli olup olmadığı ortaya çıkacak. Belki de o alanlardan bazılarını toplanma merkezleri arasından da çıkartmak zorunda kalacağız" ifadesini kullandı.