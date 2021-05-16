İzmir Körfezi'nin hali içler acısı! Mıknatıslı oltalara öyle şeyler takıldı ki...

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü koku sorunu İzmirlilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Bir grup amatör balıkçı, deniz dibindeki kirliliğe dikkat çekmek için oltalarının ucuna mıknatıs bağlayıp, denize attı. Denizin dibinden çıkanlar görenleri şaşırtırken İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, körfezin yüzülebilir olacağının sözünü vermişti. Nasıl yüzülebilir olacak? Bu şekilde olamaz. 2002'den beri aynı sorunları dile getiriyoruz. Değişen bir şey yok." açıklamasında bulundu.