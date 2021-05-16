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Haberler Galeri İzmir Körfezi'nin hali içler acısı! Mıknatıslı oltalara öyle şeyler takıldı ki...

İzmir Körfezi'nin hali içler acısı! Mıknatıslı oltalara öyle şeyler takıldı ki...

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü koku sorunu İzmirlilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Bir grup amatör balıkçı, deniz dibindeki kirliliğe dikkat çekmek için oltalarının ucuna mıknatıs bağlayıp, denize attı. Denizin dibinden çıkanlar görenleri şaşırtırken İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, körfezin yüzülebilir olacağının sözünü vermişti. Nasıl yüzülebilir olacak? Bu şekilde olamaz. 2002'den beri aynı sorunları dile getiriyoruz. Değişen bir şey yok." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:29
İzmir Körfezi'nin hali içler acısı! Mıknatıslı oltalara öyle şeyler takıldı ki...

İzmir Körfezi kıyısında avlanan amatör balıkçılar, deniz dibindeki kirliliği fark etti. Balıkçılar, farkındalık yaratmak için oltalarına mıknatıs bağlayarak denize attı. Balıkçıların mıknatıslı oltalarına kaşıktan cep telefonuna kadar çok sayıda atık takıldı. Denizden çıkan atıklar, görenleri şaşırttı.

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İzmir Körfezi'nin hali içler acısı! Mıknatıslı oltalara öyle şeyler takıldı ki...

Durumun şaşırtıcı olmadığını belirten İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Akşamları kordonda piknik yapanlar oluyor. Piknikçiler yiyip, içtiklerinin çöplerini doğrudan denize atıyor. İçki içip, sarhoş olduysa da bir şeylere kızıp, cep telefonu, cüzdan gibi çeşitli eşyalarını denize fırlatıveriyor. Artık körfezi insanlar çöplük gibi görmeye başladı. Dolayısıyla da denizden bu tip eşyaların çıkartılması çok da şaşırtıcı değil" dedi.

İzmir Körfezi'nin hali içler acısı! Mıknatıslı oltalara öyle şeyler takıldı ki...

'BU SORUN BİR AN EVVEL ÇÖZÜLMELİ'
İzmir Körfezi'nin ciddi anlamda alarm vermeye başladığına dikkati çeken Yaşar, "Körfez, pisliklerden doygunluğa ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, körfezin yüzülebilir olacağının sözünü vermişti. Nasıl yüzülebilir olacak?

İzmir Körfezi'nin hali içler acısı! Mıknatıslı oltalara öyle şeyler takıldı ki...

Bu şekilde olamaz. 2002'den beri aynı sorunları dile getiriyoruz. Değişen bir şey yok. Hala koku sorunu çözülmedi. Konuyla ilgili uzman kişilerin söylediklerine kulak asılarak, bu sorun bir an önce çözülmeli.

İzmir Körfezi'nin hali içler acısı! Mıknatıslı oltalara öyle şeyler takıldı ki...

İzmir Körfezi, şehir için çok önemli bir kılcal damardır. Bu kılcal damar yok ediliyor" diye konuştu.

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