İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'de meydanlar boş kaldı

Ödemiş Ziraat Odası İkinci Başkanı Mehmet Dinlenmez yaptığı açıklamada, üreticiler adına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Biz halkımız için üretmeye devam ediyoruz. Halkımızda, bizim için evinde kalmaya devam etsin." dedi.