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Haberler Galeri İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İzmir-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 2 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 18:32 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 18:33
İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Tire ilçesi Kahrat Mahallesi Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu'nda meydana geldi. İzmir'den Ödemiş istikametine giden Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobil, Ödemiş'ten İzmir istikametine doğru giden Canberk B. idaresindeki 34 EAE 311 plakalı Peugeot marka otomobille kafa karaya çarpıştı.

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İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Çarpışmada, Hüseyin Kocaoğlan ve araçta bulunan eşi Havva Kocaoğlan hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Fadime K. ise yaralanarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Diğer araçta bulunan Canberk B., Gizem B. ve Figen K. de yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobilin şerit ihlali yaptığı öne sürülürken, kazayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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