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Haberler Galeri İzmir sahillerinin beyaz süsü kum zambakları

İzmir sahillerinin beyaz süsü kum zambakları

İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan ve nesli tükenme tehlikesindeki bitkiler arasında yer alan kum zambakları sahilde güzel görüntüler oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:15 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:17
İzmir sahillerinin beyaz süsü kum zambakları

Pamucuk sahilinde yer alan kum zambakları beyaz çiçeği ve hoş kokusuyla sahili süslüyor.

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İzmir sahillerinin beyaz süsü kum zambakları

Son yıllarda bölgede sayısı gittikçe azalan kum zambaklarını koparmanın veya zarar vermenin cezası ise 73 bin lirayı buluyor.

AA

İzmir sahillerinin beyaz süsü kum zambakları
İzmir sahillerinin beyaz süsü kum zambakları
İzmir sahillerinin beyaz süsü kum zambakları
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