İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 11 Mayıs Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 10:17Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 10:22
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İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!
Hijyene daha da önem verilen pandemi döneminde su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...