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Haberler Galeri İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!

İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!

İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 11 Mayıs Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 10:17 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 10:22
İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!
İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!

Hijyene daha da önem verilen pandemi döneminde su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!
İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!

FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA
11.05.2021 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!
İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!

KARABURUN KÜÇÜKBAHÇE
11.05.2021 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!
İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!

MENEMEN VİLLAKENT
11.05.2021 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!
İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!

ÖDEMİŞ GERELİ
11.05.2021 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

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