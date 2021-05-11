İzmir su kesintisi 11 Mayıs Salı!

Hijyene daha da önem verilen pandemi döneminde su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...