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Haberler Galeri İzmir su kesintisi 11 Şubat Perşembe

İzmir su kesintisi 11 Şubat Perşembe

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler yaşanacak. İşte 11 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:27 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:32
İzmir su kesintisi 11 Şubat Perşembe

Özellikle pandemi döneminde su kesintileri daha fazla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Şubat Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

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İzmir su kesintisi 11 Şubat Perşembe

BORNOVA İNÖNÜ

11.02.2021 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 11 Şubat Perşembe

ÇİĞLİ BALATÇIK, KÜÇÜK ÇİĞLİ
11.02.2021 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 11 Şubat Perşembe

KINIK OSMANİYE
11.02.2021 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 11 Şubat Perşembe

ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ
11.02.2021 saat 03:25 ile 11:00 arasında yaklaşık 7 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

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