İzmir su kesintisi 11 Şubat Perşembe

Özellikle pandemi döneminde su kesintileri daha fazla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Şubat Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...