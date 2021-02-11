İzmir su kesintisi 11 Şubat Perşembe

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler yaşanacak. İşte 11 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:27Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:32
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Özellikle pandemi döneminde su kesintileri daha fazla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Şubat Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...