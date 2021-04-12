İzmir su kesintisi 12 Nisan Pazartesi

Su ve elektrik kesintileri takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak.Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? izmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte detaylar...

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