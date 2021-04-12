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Haberler Galeri İzmir su kesintisi 12 Nisan Pazartesi

İzmir su kesintisi 12 Nisan Pazartesi

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 12 Nisan Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak mahalle ve ilçeler...

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:10
İzmir su kesintisi 12 Nisan Pazartesi

Su ve elektrik kesintileri takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak.Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? izmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte detaylar...

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İzmir su kesintisi 12 Nisan Pazartesi

GÜZELBAHÇE MUSTAFA KEMAL PAŞA
12.04.2021 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 12 Nisan Pazartesi

KINIK YENİ
12.04.2021 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 12 Nisan Pazartesi

KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ, KIRKÖY
12.04.2021 saat 08:45 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 12 Nisan Pazartesi

ÖDEMİŞ KAYMAKÇI, YENİCEKÖY
12.04.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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Günlük burç yorumları - 12 Nisan Pazartesi