İzmir su kesintisi 12 Nisan Pazartesi

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 12 Nisan Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak mahalle ve ilçeler...
Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:04Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:10
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Su ve elektrik kesintileri takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak.Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? izmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte detaylar...