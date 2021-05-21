İzmir su kesintisi 21 Mayıs Cuma

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları araştırılıyor. İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri meydana gelecek. İşte 21 Mayıs Cuma İzmir su kesintisi detayları...