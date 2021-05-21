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Haberler Galeri İzmir su kesintisi 21 Mayıs Cuma

İzmir su kesintisi 21 Mayıs Cuma

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları araştırılıyor. İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri meydana gelecek. İşte 21 Mayıs Cuma İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 09:51
İzmir su kesintisi 21 Mayıs Cuma

Su kesintileri sabaha saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 21 Mayıs Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir su kesintisi 21 Mayıs Cuma

ALİAĞA ÇITAK
21.05.2021 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 21 Mayıs Cuma

BAYRAKLI GÜMÜŞPALA
21.05.2021 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 21 Mayıs Cuma

ÇİĞLİ EGEKENT, ÇAĞDAŞ
21.05.2021 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 21 Mayıs Cuma

KEMALPAŞA CUMHURİYET
21.05.2021 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ YENİ
21.05.2021 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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İzmir elektrik kesintisi 21 Mayıs Cuma