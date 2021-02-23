  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir su kesintisi 23 Şubat Salı

İzmir su kesintisi 23 Şubat Salı

İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintiden etkilenecek olan vatandaşlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtnı arıyor. İşte 23 Şubat Salı İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 09:07 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 09:12
İzmir su kesintisi 23 Şubat Salı

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 23 Şubat Salı İzmir su kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir su kesintisi 23 Şubat Salı

ALİAĞA ÇALTILIDERE

23.02.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 23 Şubat Salı

ÇEŞME ÇİFTLİK

23.02.2021 saat 02:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 9 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 23 Şubat Salı

ÇEŞME ALAÇATI

23.02.2021 saat 08:50 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 23 Şubat Salı

KINIK OSMANİYE
23.02.2021 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı 23 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi
23 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi