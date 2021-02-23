İzmir su kesintisi 23 Şubat Salı

İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintiden etkilenecek olan vatandaşlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtnı arıyor. İşte 23 Şubat Salı İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...