İzmir su kesintisi 23 Şubat Salı

İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintiden etkilenecek olan vatandaşlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtnı arıyor. İşte 23 Şubat Salı İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 09:07Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 09:12
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İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 23 Şubat Salı İzmir su kesintisi detayları...