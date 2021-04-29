İzmir su kesintisi 29 Nisan Perşembe

Su kesintileri özellikle pandemi döneminde daha da yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün su kesintisi raporunu yayınladı. İşte 29 Nisan İzmir su kesintisi detayları...