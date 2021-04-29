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Haberler Galeri İzmir su kesintisi 29 Nisan Perşembe

İzmir su kesintisi 29 Nisan Perşembe

Su kesintileri özellikle pandemi döneminde daha da yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün su kesintisi raporunu yayınladı. İşte 29 Nisan İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:08 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:12
İzmir su kesintisi 29 Nisan Perşembe

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları merakla araştırılıyor. İşte 29 Nisan Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir su kesintisi 29 Nisan Perşembe

BERGAMA ZAFER

29.04.2021 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 29 Nisan Perşembe

DİKİLİ SALİMBEY, GAZİPAŞA, İSMETPAŞA
29.04.2021 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ İSMETPAŞA, SALİMBEY
29.04.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 29 Nisan Perşembe

DİKİLİ ÇANDARLI
29.04.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA CUMHURİYET, İSTİKLAL
29.04.2021 saat 09:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 29 Nisan Perşembe

KEMALPAŞA YİĞİTLER
29.04.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES GÜMÜLDÜR CUMHURİYET
29.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Günlük burç yorumları - 29 Nisan Perşembe