İzmir su kesintisi 31 Mart Çarşamba

Su kesintisi yaşanacak ilçeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi planını paylaştı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 31 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:49Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:53
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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 31 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...