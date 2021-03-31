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Haberler Galeri İzmir su kesintisi 31 Mart Çarşamba

İzmir su kesintisi 31 Mart Çarşamba

Su kesintisi yaşanacak ilçeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi planını paylaştı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 31 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:49 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:53
İzmir su kesintisi 31 Mart Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 31 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir su kesintisi 31 Mart Çarşamba

KINIK FATİH
31.03.2021 saat 08:40 ile 07.04.2021 saat 12:00 arasında yaklaşık 7 gün 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 31 Mart Çarşamba

ÖDEMİŞ YUSUFDERE
30.03.2021 saat 18:45 ile 31.03.2021 saat 16:45 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 31 Mart Çarşamba

ÖDEMİŞ KÜRE, KÜÇÜKÖREN, DEMİRDERE, HAMAM, GÜNEY, ÇAYIR
31.03.2021 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 31 Mart Çarşamba

SELÇUK 14 MAYIS
31.03.2021 saat 08:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

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İzmir elektrik kesintisi 31 Mart Çarşamba