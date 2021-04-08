İzmir su kesintisi 8 Nisan Perşembe

Karabağlar İlçesi Metin Oktay Mahallesinde branşman yenileme işi kapsamında, özelliğini yitirmiş, eski branşman hatlarının yenilenmesi yapılacağından aşağıdaki sokaklara 22.03.2021 tarihi ile 18.04.2021 tarihleri arasında çalışmalar süresince yenilenen branşman hatlarının ana boru ile bağlantısı için 13:00-16:00 saatleri arasında 3 (üç) saat süre ile su verilemeyecektir.



Kesintiden Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar: Maliyeciler Mahallesi,

Metin Oktay Mahallesi: 108/4, 108/10, 108/11, 108/12, 108/13, 108/5, 108/7, 108/3, 108/14, 108/15, 108/16, 108/17,108/19, 108/35,



Adnan Süvari Mahallesi: 108/18, 108/8, 108/48, 108/49, 108/51, 108/46, 108/59.