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Haberler Galeri İzmir su kesintisi 8 Nisan Perşembe

İzmir su kesintisi 8 Nisan Perşembe

İzmir'de bugün pek çok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı kesintilerini duyurdu. Özellikle pandemi döneminde su kesintileri yakından araştırılıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 8 Nisan Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2021 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 8 Nisan 2021 Perşembe 09:15
İzmir su kesintisi 8 Nisan Perşembe

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırlıyor. İşte İZSU'nun raporuna göre İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir su kesintisi 8 Nisan Perşembe

BALÇOVA ONUR
08.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME BOYALIK
08.04.2021 saat 02:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 9 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 8 Nisan Perşembe

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
08.04.2021 saat 09:00 ile 09.04.2021 saat 21:00 arasında yaklaşık 1 gün 12 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ
08.04.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 8 Nisan Perşembe

ÖDEMİŞ KAZANLI, BALABANLI, KAYMAKÇI
08.04.2021 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE TURAN
08.04.2021 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 8 Nisan Perşembe

Karabağlar İlçesi Metin Oktay Mahallesinde branşman yenileme işi kapsamında, özelliğini yitirmiş, eski branşman hatlarının yenilenmesi yapılacağından aşağıdaki sokaklara 22.03.2021 tarihi ile 18.04.2021 tarihleri arasında çalışmalar süresince yenilenen branşman hatlarının ana boru ile bağlantısı için 13:00-16:00 saatleri arasında 3 (üç) saat süre ile su verilemeyecektir.

Kesintiden Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar: Maliyeciler Mahallesi,
Metin Oktay Mahallesi: 108/4, 108/10, 108/11, 108/12, 108/13, 108/5, 108/7, 108/3, 108/14, 108/15, 108/16, 108/17,108/19, 108/35,

Adnan Süvari Mahallesi: 108/18, 108/8, 108/48, 108/49, 108/51, 108/46, 108/59.

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Günlük burç yorumları - 8 Nisan Perşembe