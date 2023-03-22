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Haberler Galeri İzmir teravih namazı saati 22 Mart Çarşamba! Teravih namazı nasıl kılınır?

İzmir teravih namazı saati 22 Mart Çarşamba! Teravih namazı nasıl kılınır?

Heyecanla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan bu akşam kılınacak teravih namazı ile başlıyor. Milyonlarca Müslüman Ramazan için hazırlıklarını tamamladı. Dayanışma ve maneviyatın daha da yoğun yaşandığı bu ayda ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. En çok merak edilenlerden biri de teravih namazı saatleri ve kılınışı oldu. Peki İzmir'de teravih namazı saat kaçta kılınacak? Teraviz namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 12:51 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 13:16
İzmir teravih namazı saati 22 Mart Çarşamba! Teravih namazı nasıl kılınır?
İzmir teravih namazı saati 22 Mart Çarşamba! Teravih namazı nasıl kılınır?

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak. Ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. İl il teravih namazı saatleri de araştırılmaya başlandı. Peki İzmir'de ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

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İzmir teravih namazı saati 22 Mart Çarşamba! Teravih namazı nasıl kılınır?
İzmir teravih namazı saati 22 Mart Çarşamba! Teravih namazı nasıl kılınır?

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de: 20.48
İstanbul'da:20.44
Ankara'da: 20.27
Çanakkale'de 20.53'te kılınacak.

İzmir teravih namazı saati 22 Mart Çarşamba! Teravih namazı nasıl kılınır?
İzmir teravih namazı saati 22 Mart Çarşamba! Teravih namazı nasıl kılınır?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Hz. Peygamberin (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rekât teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, II, 698) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe'nin, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer'in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu konudaki haberler şöyle değerlendirilebilir:

İzmir teravih namazı saati 22 Mart Çarşamba! Teravih namazı nasıl kılınır?
İzmir teravih namazı saati 22 Mart Çarşamba! Teravih namazı nasıl kılınır?

Resûlullah'ın (s.a.s.) Ramazan'daki gece namazları sorulduğunda, Hz. Âişe, "Resûlullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rekâttan fazla (nafile namaz) kılmamıştır." (Buhârî, Teheccüd, 16) karşılığını vermiştir. Başka bir rivayette bu sayı on üç olarak zikredilmektedir (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 123-124). Öncelikle bu hadisin teravih namazı hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Diğer taraftan Hz. Âişe'nin, Allah'ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir veya on üç rekât namaz kıldığını belirtmesi, onun teravih dışında devamlı olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de, "Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Umulur ki Rabbin, seni övgüye değer bir makama gönderir." (İsrâ, 17/79) buyurulmaktadır.
Yukarıda zikredilenlerden, söz konusu sorunun, Ramazan ayında Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer ibadetlerinde olduğu gibi, gece namazlarında da bir artış olup olmadığını öğrenmek amacıyla sorulduğu ve teravih namazıyla bir ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Hz. Âişe'den rivayet edilen, "Resûlullah (s.a.s.) Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazan'ın son on gününde ise çok daha fazla bir gayret gösterirdi. Son on günde, geceyi ihya eder, ailesini de uyandırırdı." (Buhârî, Fazlu Leyleti'l-Kadr, 5; Müslim, İtikâf, 7, 8) hadisi bu görüşü desteklemektedir. Diğer yandan, bu hadisin teravihin meşru kılınmasından önce mi, yoksa sonra mı olduğu da belli değildir.

İzmir teravih namazı saati 22 Mart Çarşamba! Teravih namazı nasıl kılınır?
İzmir teravih namazı saati 22 Mart Çarşamba! Teravih namazı nasıl kılınır?

Öte yandan Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekâtları konusunda yirmi ve on bir rekât şeklinde iki rivayet vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 392, 394). Kaynaklarımızda Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte daha sonra teravihin yirmi rekât olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak böyle devam ettiği ifade edilmiştir (Bkz. İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 485; Aynî, Umde, XI, 126-127; Mâverdî, el-Hâvî, II, 291; Şevkânî, Neylü'l-evtâr, III, 516, 521).

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