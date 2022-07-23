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İzmir Torbalı Ovası'na domatesler serildi! 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kurutulmuş domates denince akla ilk gelen merkezlerden olan İzmir Torbalı'daki tarlalar kırmızıya büründü. Kükürtlü veya tuzlu olarak 1 hafta güneş altında bekletilerek kurutulan domatesler 100'den fazla ülkeye gönderiliyor.
Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:43Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:54
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Türkiye'nin kurutulmuş domates üretim merkezi konumundaki İzmir'in Torbalı ilçesinde tarlalar kırmızıya büründü. Bölgede nisan ayında ekimi, temmuzda ise hasadı yapılan domatesler, kamyon veya traktörlerle Torbalı Ovası'ndaki tarlalara getiriliyor.
Tarım işçileri tarafından ikiye bölünerek örtülerin üzerine sıralanan domatesler, müşteri talebine göre kükürtlü veya tuzlu olarak 1 hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor. Torbalı'da domates kurutma işinde çalışanların büyük kısmını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri oluşturuyor. Kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan aileler, evlerinden yüzlerce kilometre uzakta "gurbet mesaisini" sürdürüyor.
Kavurucu sıcakta saatlerce çalışan işçilerden her biri, el çabukluğuna göre günde ortalama 100-150 kasa domates kesebiliyor. İşlem yaptıkları kasa sayısına göre ücret alan işçiler, daha çok domates kesmek için adeta zamanla yarışıyor.
"BU SENE KALİTE GÜZEL"
Tarım işçisi Fevzi Ergen, AA muhabirine, ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Torbalı'ya geldiğini söyledi.
Yaklaşık 8 yıldır Torbalı'da domates kurutma işi yaptıklarını belirten Ergen, "Bu sıcağın altında çalışmak zor oluyor. Sıcaklık 40 dereceyi geçiyor. Sabah saat 05.00 gibi çalışmaya başlıyoruz, akşama kadar bu devam ediyor." dedi.
Domates üreticisi Halit Çoban da yıllardır bu işte olduklarını ve çoğunlukla kendi yetiştirdikleri domatesleri kuruttuklarını ifade etti.Bu yıl hava şartları nedeniyle ekimi geç yaptıklarını, bu sebeple kurutma mesaisinin de geç başladığını dile getiren Çoban, şunları kaydetti: