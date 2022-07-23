İzmir Torbalı Ovası’na domatesler serildi! 100’den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Domates üreticisi Halit Çoban da yıllardır bu işte olduklarını ve çoğunlukla kendi yetiştirdikleri domatesleri kuruttuklarını ifade etti.Bu yıl hava şartları nedeniyle ekimi geç yaptıklarını, bu sebeple kurutma mesaisinin de geç başladığını dile getiren Çoban, şunları kaydetti: