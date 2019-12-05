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İzmir Uluslararası Turizm Fuarı "Göbeklitepe" temasıyla açıldı! THY'nin standına yoğun ilgi

Turizmde Türkiye'nin önde gelen fuarları arasında yer alan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ziyarete açıldı. Anadolu'daki 40'a yakın turistik bölge ve kentin estetik stantlarla tanıtımının yapıldığı fuarda, THY desteğiyle düzenlenen alım heyeti programlarına yoğun ilgi gösteriliyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizm bu ülkenin bir numaralı stratejik sektörüdür. Bu başarının artarak devam etmesi için sektörümüzün önündeki engellerin kaldırılması, yolunun açılması büyük önem taşıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 5 Aralık 2019 Perşembe 15:44 Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2019 Perşembe 15:44
İzmir Uluslararası Turizm Fuarı Göbeklitepe temasıyla açıldı! THY'nin standına yoğun ilgi

Turizmde Türkiye'nin önde gelen fuarları arasında yer alan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ziyarete açıldı.

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İzmir Uluslararası Turizm Fuarı Göbeklitepe temasıyla açıldı! THY'nin standına yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri AŞ (İZFAŞ) ortaklığında Fuar İzmir'de açılan fuarın ana teması "Göbeklitepe" olarak belirlendi.

İzmir Uluslararası Turizm Fuarı Göbeklitepe temasıyla açıldı! THY'nin standına yoğun ilgi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada örnek gösterilecek bir başarıya imza atarak dünya turizminde 6. sıraya yükseldiğini, 2023 yılı yaklaşırken 75 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.

İzmir Uluslararası Turizm Fuarı Göbeklitepe temasıyla açıldı! THY'nin standına yoğun ilgi

Turizm sektörünün, sağladığı döviz girdisiyle Türkiye'nin dış ticaret açığını tek başına kapatır hale geldiğini söyleyen Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Turizm bu ülkenin bir numaralı stratejik sektörüdür. Bu başarının artarak devam etmesi için sektörümüzün önündeki engellerin kaldırılması, yolunun açılması büyük önem taşıyor. Yakın zamanda TBMM'ye sevk edileceği ifade edilen yeni kanunumuzla birlikte ülkemizin turizmdeki yükselişi büyük bir ivme kazanacaktır."

İzmir Uluslararası Turizm Fuarı Göbeklitepe temasıyla açıldı! THY'nin standına yoğun ilgi

Bağlıkaya, İzmir'in tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle çok daha fazla ziyaretçi ağırlayabileceğini belirterek, bu zenginliğin tanıtılması ve kültürel mirasın korunması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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