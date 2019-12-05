İzmir Uluslararası Turizm Fuarı "Göbeklitepe" temasıyla açıldı! THY'nin standına yoğun ilgi

Turizm sektörünün, sağladığı döviz girdisiyle Türkiye'nin dış ticaret açığını tek başına kapatır hale geldiğini söyleyen Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Turizm bu ülkenin bir numaralı stratejik sektörüdür. Bu başarının artarak devam etmesi için sektörümüzün önündeki engellerin kaldırılması, yolunun açılması büyük önem taşıyor. Yakın zamanda TBMM'ye sevk edileceği ifade edilen yeni kanunumuzla birlikte ülkemizin turizmdeki yükselişi büyük bir ivme kazanacaktır."