İzmir Uluslararası Turizm Fuarı "Göbeklitepe" temasıyla açıldı! THY'nin standına yoğun ilgi

Turizmde Türkiye'nin önde gelen fuarları arasında yer alan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ziyarete açıldı. Anadolu'daki 40'a yakın turistik bölge ve kentin estetik stantlarla tanıtımının yapıldığı fuarda, THY desteğiyle düzenlenen alım heyeti programlarına yoğun ilgi gösteriliyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizm bu ülkenin bir numaralı stratejik sektörüdür. Bu başarının artarak devam etmesi için sektörümüzün önündeki engellerin kaldırılması, yolunun açılması büyük önem taşıyor" dedi.