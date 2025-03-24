İzmir ve Aydın'da vatandaşların sağlığına kasteden firmalar ifşa oldu! Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün listesini güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı son listede İzmir ve Aydın'da faaliyet gösteren işletmeler de var. Ege Bölgesi'ndeki taklit ve tağşişler zeytinyağı üretiminde yoğunlaşmış gibi görünüyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesinde yer alan o firmalar...

Giriş Tarihi : 24 Mart 2025 14:08 Son Güncelleme : 24 Mart 2025 14:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





