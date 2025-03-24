İzmir ve Aydın'da vatandaşların sağlığına kasteden firmalar ifşa oldu! Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün listesini güncelledi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı son listede İzmir ve Aydın'da faaliyet gösteren işletmeler de var. Ege Bölgesi'ndeki taklit ve tağşişler zeytinyağı üretiminde yoğunlaşmış gibi görünüyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesinde yer alan o firmalar...
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Taklit ve tağşiş ürünler ile vatandaşın sağlığı tehlikeye sokuluyor. Et, süt, yağ, bal ve çok daha fazla üründe akılalmaz hilelere başvuruluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünlerle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda denetimlerde hile tespit edilen ürünler imha edilirken, vatandaşın sağlığına kasteden firmalar da ifşa ediliyor. Bakanlığın, taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi. Listede İzmir ve Aydın'daki bazı firmalar da yer aldı.
Ramazan ayında da durmayan ahlaksız firmalar at ve eşek eti karıştırarak birçok kişinin sağlığına kastediyor. Adana'daki Güneydoğu isimli firma pastörize tereyağına natamisin karıştırırken, yine Adana'daki bir başka firma Servet Kasap vatandaşlara tek tırnaklı et yedirdi.
SUCUKTA, PEYNİRDE VE ZEYTİNYAĞINDA HİLELER
Listede yer alan diğer dikkat çeken hileler ise sucuk, peynir ve zeytinyağında gerçekleşti. Sucukta, gıda boyası ve deri dokusu kullanılarak ürünün kalitesi düşürülmüş. Ayrıca, peynirlerde yağ oranlarının belirtilenden düşük olduğu ortaya çıktı. Zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlerin ise tohum yağı olduğu belirlendi.
İZMİR VE AYDIN'DA ZEYTİNYAĞI HİLESİ
Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde Ege Bölgesi'ndeki Aydın ve İzmir'deki bazı firmalar da yer aldı. Firmaların zeytinyağı diye tohum yağı sattıkları tespit edildi. Bakanlık o firmaları da ifşa etti.