İzmir ve çevre illerde üniversite adaylarının AYT heyecanı başladı

Okul önünde bekleyenlerden Süleyman Küçük de oğlunun hukuk fakültesini hedeflediğini söyledi.

Salgın döneminde çocukların sınava hazırlanmasının kolay olmadığını belirten Küçük, "Uzaktan eğitimin veriminin yüz yüze eğitimin yerini tutması mümkün değil. Çocuklarımızın istediğimiz şekilde verimli olmaları, sınavda çok başarılı olması beklenemez zaten. Geçen yıllardaki başarı olmaz ama yine de gayretliydi çocuklar. Benim çocuğumun dünkü sınavı ortanın bir tık üstü, beklenenin altında kaldı. Önemli olan bu alan sınavı, burada iyi sonuç alabilirse başarılı olacaklar." diye konuştu.