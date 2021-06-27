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Haberler Galeri İzmir ve çevre illerde üniversite adaylarının AYT heyecanı başladı

İzmir ve çevre illerde üniversite adaylarının AYT heyecanı başladı

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta üniversite adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girdi. Sınava giren öğrencilerin ailelerinin okul önlerindeki heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 11:51 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 11:51
İzmir ve çevre illerde üniversite adaylarının AYT heyecanı başladı

İzmir'de 55 bin 863 adayın kayıt yaptırdığı sınav için öğrencilerin çoğunluğu aileleriyle okullara geldi. Sınav, saat 10.15'te başladı.

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İzmir ve çevre illerde üniversite adaylarının AYT heyecanı başladı

Oğlu sınava giren Hakan Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her veli gibi biz de heyecanlıyız doğal olarak. Çocuğumuz inşallah hayırlısıyla iyi derece alır. Herhangi bir bölüm belirtmese de iyi bir puan bekliyor. Puana göre tercihte bulunacak. Pandemi, çocukları ve aileleri olumsuz etkilese de oğlum sınava gayet güzel hazırlandı." dedi.

İzmir ve çevre illerde üniversite adaylarının AYT heyecanı başladı

Okul önünde bekleyenlerden Süleyman Küçük de oğlunun hukuk fakültesini hedeflediğini söyledi.

Salgın döneminde çocukların sınava hazırlanmasının kolay olmadığını belirten Küçük, "Uzaktan eğitimin veriminin yüz yüze eğitimin yerini tutması mümkün değil. Çocuklarımızın istediğimiz şekilde verimli olmaları, sınavda çok başarılı olması beklenemez zaten. Geçen yıllardaki başarı olmaz ama yine de gayretliydi çocuklar. Benim çocuğumun dünkü sınavı ortanın bir tık üstü, beklenenin altında kaldı. Önemli olan bu alan sınavı, burada iyi sonuç alabilirse başarılı olacaklar." diye konuştu.

İzmir ve çevre illerde üniversite adaylarının AYT heyecanı başladı

Aydın'da 9 bin 51, Manisa'da 23 bin 969, Denizli'de 18 bin 888, Uşak'ta 7 bin 729 aday sınav öncesinde kayıt yaptırdı.

İzmir ve çevre illerde üniversite adaylarının AYT heyecanı başladı

Öğrenciler, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı. Bazı öğrenci velileri, sınav merkezleri çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

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