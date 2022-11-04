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Haberler Galeri İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? 4 Kasım Cuma hava durumu

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? 4 Kasım Cuma hava durumu

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hava kaç derece? Yağış var mı? Ülkemizde rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 4 Kasım Cuma 2022 hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2022 Cuma 10:14
İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 4 Kasım Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

SİS VE PUS HADİSESİ UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 4 Kasım Cuma hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 4 Kasım Cuma hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 4 Kasım Cuma hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 4 Kasım Cuma hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

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