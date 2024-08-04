İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı | 4 Ağustos Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün yağmur bekleniyor mu? Ege'de hava sıcaklıkları artacak mı? Bugün hava nasıl olacak? soruları özellikle hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu paylaştı. Metoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Kırklareli'nin doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Ağustos Pazar il il hava durumu...