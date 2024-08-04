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İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı | 4 Ağustos Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün yağmur bekleniyor mu? Ege'de hava sıcaklıkları artacak mı? Bugün hava nasıl olacak? soruları özellikle hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu paylaştı. Metoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Kırklareli'nin doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Ağustos Pazar il il hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 04.08.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 08:56

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı | 4 Ağustos Pazar hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı | 4 Ağustos Pazar hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı | 4 Ağustos Pazar hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı | 4 Ağustos Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, İç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mavkii ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı | 4 Ağustos Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık