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Haberler Galeri İzmir ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı 21 Aralık Çarşamba

İzmir ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı 21 Aralık Çarşamba

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış bekleniyor mu? Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 21 Aralık Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 08:43 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 08:47
İzmir ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı 21 Aralık Çarşamba
İzmir ve Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı 21 Aralık Çarşamba

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı 21 Aralık Çarşamba
İzmir ve Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı 21 Aralık Çarşamba

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

İzmir ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı 21 Aralık Çarşamba
İzmir ve Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı 21 Aralık Çarşamba

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 13°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

İzmir ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı 21 Aralık Çarşamba
İzmir ve Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı 21 Aralık Çarşamba

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı 21 Aralık Çarşamba
İzmir ve Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı 21 Aralık Çarşamba

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

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