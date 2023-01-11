İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 11 Ocak Çarşamba hava durumu...

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 9°C

Çok bulutlu, güney kesimleri çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı