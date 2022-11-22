İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 22 Kasım Salı hava durumu...

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 22 Kasım Salı hava durumu...