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Haberler Galeri İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 22 Kasım Salı hava durumu...

İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 22 Kasım Salı hava durumu...

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 22 Kasım Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 08:49 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 08:54
İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 22 Kasım Salı hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 22 Kasım Salı hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, akşam saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 22 Kasım Salı hava durumu...

EGE

Çok bulutlu, kuzey Ege'nin iç kesimleri ve Muğla çevreleri ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, akşam saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 22 Kasım Salı hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz (Burdur'un batısı hariç), Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 22 Kasım Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 12°C

Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

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