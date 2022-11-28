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Haberler Galeri İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 28 Kasım Pazartesi

İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 28 Kasım Pazartesi

Yeni haftada İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz, gece saatlerinde K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Ş. Urfa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte 28 Kasım Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:24 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:27
İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 28 Kasım Pazartesi
İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 28 Kasım Pazartesi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Hatay ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 28 Kasım Pazartesi
İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 28 Kasım Pazartesi

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 28 Kasım Pazartesi
İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 28 Kasım Pazartesi

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Manisa çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Kıyı Ege'de kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, Datca, Bodrum ve Marmaris çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 28 Kasım Pazartesi
İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 28 Kasım Pazartesi

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile K. Maraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay ile zamanla Osmaniye çevrelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 28 Kasım Pazartesi
İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 28 Kasım Pazartesi

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 12°C

Parçalı bulutlu

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