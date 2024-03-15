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Haberler Galeri İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den 15 Mart Cuma hava durumu tahmini

İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den 15 Mart Cuma hava durumu tahmini

Son dakika haberi... Bugün (15 Mart Cuma) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? İzmir'de yağmur ne zaman yağacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 15 Mart Cuma hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 09:01

İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji’den 15 Mart Cuma hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yarın yurt genelinde 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

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İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji’den 15 Mart Cuma hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji’den 15 Mart Cuma hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji’den 15 Mart Cuma hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji’den 15 Mart Cuma hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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