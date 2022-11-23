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Haberler Galeri İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağışlar ne kadar sürecek? Hangi ilçelerde yağış bekleniyor? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte 23 Kasım Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:06 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:12
İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? soruları merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin durumunu yayınladı. İşte 23 Kasım Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

EGE

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Afyon ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla ile Aydın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Eskişehir'in kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 15°C

Parçalı bulutlu

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