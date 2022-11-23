İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? soruları merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin durumunu yayınladı. İşte 23 Kasım Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.