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Haberler Galeri İzmir ve Ege'ye sağanak yağış uyarısı 4 Şubat Cumartesi!

İzmir ve Ege'ye sağanak yağış uyarısı 4 Şubat Cumartesi!

Hafta sonu İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. İşte 4 Şubat Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2023 Cumartesi 08:41 Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2023 Cumartesi 08:43
İzmir ve Ege'ye sağanak yağış uyarısı 4 Şubat Cumartesi!
İzmir ve Ege’ye sağanak yağış uyarısı 4 Şubat Cumartesi!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir ve Ege'ye sağanak yağış uyarısı 4 Şubat Cumartesi!
İzmir ve Ege’ye sağanak yağış uyarısı 4 Şubat Cumartesi!

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu

İzmir ve Ege'ye sağanak yağış uyarısı 4 Şubat Cumartesi!
İzmir ve Ege’ye sağanak yağış uyarısı 4 Şubat Cumartesi!

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 7°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 1°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İzmir ve Ege'ye sağanak yağış uyarısı 4 Şubat Cumartesi!
İzmir ve Ege’ye sağanak yağış uyarısı 4 Şubat Cumartesi!

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Toroslar Mevkiisi'nde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İzmir ve Ege'ye sağanak yağış uyarısı 4 Şubat Cumartesi!
İzmir ve Ege’ye sağanak yağış uyarısı 4 Şubat Cumartesi!

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Çok bulutlu ve bu gece saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

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