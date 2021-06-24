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Haberler Galeri İzmir ve Manisa'da binlerce tarihi eser ele geçirildi

İzmir ve Manisa'da binlerce tarihi eser ele geçirildi

İzmir ve Manisa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli dönemlere ait 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi yakalandı. Zanlıların bazı tarihi eserleri bir otomobilin konsol bölümü ile evin mutfağındaki özel bölmeye sakladıkları tespit edildi.

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 17:38 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 17:43
İzmir ve Manisa'da binlerce tarihi eser ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Manisa'daki 3 adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

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İzmir ve Manisa'da binlerce tarihi eser ele geçirildi

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda adres ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 7 bin 906 sikke ve 1073 arkeolojik eser olmak üzere toplamda 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir ve Manisa'da binlerce tarihi eser ele geçirildi

Öte yandan, zanlıların bazı tarihi eserleri bir otomobilin konsol bölümü ile evin mutfağındaki özel bölmeye sakladıkları tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan L.Ö, H.D. ve S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

İzmir ve Manisa'da binlerce tarihi eser ele geçirildi
İzmir ve Manisa'da binlerce tarihi eser ele geçirildi
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