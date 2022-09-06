İzmir ve Manisa'da minikler için ilk ders zili çaldı
İzmir ve Manisa'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda, uyum eğitimi haftasının 2. gününde öğrenciler derse başladı. Öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından sınıflara yönlendirildi, arkadaşlarıyla tanıştı.
Giriş Tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 12:12Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 12:18
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İzmir ve Manisa'da minikler için ilk ders zili çaldı
Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan program kapsamında, İzmir'de çocuklar okula velileriyle geldi. Bayraklı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokuluna velileriyle gelen çocuklar, heyecan yaşadı.
İzmir ve Manisa'da minikler için ilk ders zili çaldı
Öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından sınıflara yönlendirildi, arkadaşlarıyla tanıştı. Okul Müdürü Yusuf Akarsu AA muhabirine, uyum sınıflarının bugün itibariyle derse başladığını söyledi.
İzmir ve Manisa'da minikler için ilk ders zili çaldı
Yeni eğitim öğretim yılının vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Akarsu, "Bugün velileriyle gelen çocuklarımız okulumuzu gezecekler, tanıyacaklar. Yarın da çocuklarımızla baş başa kalacağız. Hem veliler hem çocuklar hem de biz çok heyecanlıyız. Bu yıl 123 çocuğumuz okula başladı. Zaten bir çoğunu ana sınıfından tanıyoruz." ifadelerini kullandı.
İzmir ve Manisa'da minikler için ilk ders zili çaldı
Okula torunuyla gelen Aysel Öztürk, torununun okul heyecanını paylaşmak istediğini, kendisinin de heyecanlı olduğunu söyledi.
Okulu çok beğendiklerini belirten Öztürk, "Çok mutluyum, torunumun sınıfını, okulunu görmek istedim. Okul da çok güzel. Akıllı tahta var. Öğretmen çok tatlı. Şirin bir öğretmen. Tabii bir hafta alışması gerekiyor. Çok güzel bir program yani. Bütün çocuklarımız için yeni eğitim öğretim hayatı hayırlı olsun. " dedi.
İzmir ve Manisa'da minikler için ilk ders zili çaldı
Oğlu Mirza Kızılhisar'ı okula getiren velilerden Ömer Kızılhisar da hem çocuklar hem de veliler için uyum haftasının çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: