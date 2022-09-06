İzmir ve Manisa’da minikler için ilk ders zili çaldı

Okula torunuyla gelen Aysel Öztürk, torununun okul heyecanını paylaşmak istediğini, kendisinin de heyecanlı olduğunu söyledi.

Okulu çok beğendiklerini belirten Öztürk, "Çok mutluyum, torunumun sınıfını, okulunu görmek istedim. Okul da çok güzel. Akıllı tahta var. Öğretmen çok tatlı. Şirin bir öğretmen. Tabii bir hafta alışması gerekiyor. Çok güzel bir program yani. Bütün çocuklarımız için yeni eğitim öğretim hayatı hayırlı olsun. " dedi.