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İzmir yine şaşırtmadı! Sahiller doldu, tedbirler unutuldu!
İzmir yine şaşırtmadı! Sahiller doldu, tedbirler unutuldu!
İzmir'de sahiller doldu, sosyal mesafe unutuldu. İzmir'de Göztepe ve Karşıyaka'da, vatandaşlar sahil kenarlarını boş bırakmadı. Ancak koronavirüs tedbirlerine dikkat edilmedi. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 09:04
Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 09:11
İzmir yine şaşırtmadı! Sahiller doldu, tedbirler unutuldu!
İzmir'in iki yakası olarak bilinen Göztepe ve Karşıyaka'da, vatandaşlar sahil kenarlarını boş bırakmadı.
İzmir yine şaşırtmadı! Sahiller doldu, tedbirler unutuldu!
Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele devam ederken, İzmirliler uyarıları dikkate almadan sahillere akın etti. İzmir'in iki yakası olan Göztepe ve Karşıyaka'da, vatandaşlar sahil kenarlarında bir araya geldi.
İzmir yine şaşırtmadı! Sahiller doldu, tedbirler unutuldu!
imlerde oturan grupların, başka gruplar ile aralarına sosyal mesafe koyduğu, fakat kendi aralarında bu kurala uymadıkları görüldü.
İzmir yine şaşırtmadı! Sahiller doldu, tedbirler unutuldu!
. Ayrıca, çoğu vatandaşın maske takma kuralına uymadığı da görüntülendi.
İzmir yine şaşırtmadı! Sahiller doldu, tedbirler unutuldu!
Bu arada hafta sonu sahillerde yaşanan yoğunluk, hafta içi de devam ediyor.
DHA
İzmir yine şaşırtmadı! Sahiller doldu, tedbirler unutuldu!
İzmir yine şaşırtmadı! Sahiller doldu, tedbirler unutuldu!